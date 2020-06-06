الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة 

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن تضامن المنظمة مع ضحايا العنصرية.

موسكو - سبوتنيك. وكتب غوتيريش، على تويتر معلقا على الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة بعد مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة: "بالأمس، اتحد الموظفون (بالأمم المتحدة) للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا وتقاسم المخاوف. يجب علينا المضي قدمًا بأمانة والتفكير والتصرف".

وأشار الأمين العام إلى أن مكافحة العنصرية تكمن في صميم الأمم المتحدة، "ولكن إذا كانت العنصرية موجودة في كل مكان، فهي موجودة داخل الأمم المتحدة أيضا".

The fight against racism is at the core of the @UN’s work.



But if racism exists everywhere, it exists within the United Nations.



Yesterday, staff joined together to express solidarity with victims & share concerns.



We must move forward with introspection, honesty & action. — António Guterres (@antonioguterres) June 5, 2020

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع ضد مقتل جورج فلويد المواطن الأفروأمريكي الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.