الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة 

موسكو - سبوتنيك. وكتب غوتيريش، على تويتر معلقا على الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة بعد مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة: "بالأمس، اتحد الموظفون (بالأمم المتحدة) للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا وتقاسم المخاوف. يجب علينا المضي قدمًا بأمانة والتفكير والتصرف".
وأشار الأمين العام إلى أن مكافحة العنصرية تكمن في صميم الأمم المتحدة، "ولكن إذا كانت العنصرية موجودة في كل مكان، فهي موجودة داخل الأمم المتحدة أيضا".
The fight against racism is at the core of the @UN’s work.— António Guterres (@antonioguterres) June 5, 2020
But if racism exists everywhere, it exists within the United Nations.
Yesterday, staff joined together to express solidarity with victims & share concerns.
We must move forward with introspection, honesty & action.
وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع ضد مقتل جورج فلويد المواطن الأفروأمريكي الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)