ترامب: عمدة واشنطن غير كفؤة وليست مؤهلة لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "العمدة باوزر غير كفوءة إلى حد كبير وليست مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة واشنطن، ولولا تحرك الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني، لكانت ستبدو الآن كنظيرها، عمدة مينيابوليس!".

.@MayorBowser is grossly incompetent, and in no way qualified to be running an important city like Washington, D.C. If the great men and women of the National Guard didn’t step forward, she would have looked no better than her counterpart Mayor in Minneapolis! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

يشار إلى أن باوزر دعت يوم الخميس الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى إلى الانسحاب من العاصمة، قائلة: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وتشهد عشرات المدن الأمريكية، ومن بينها واشنطن العاصمة، احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع ضد مقتل جورج فلويد المواطن الأفروأمريكي الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.