رئيس البرلمان الإيراني يرد على "مقترح ترامب المفاجئ" بآية قرآنية

رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن "الآن هو أفضل وقت للتفاوض مع إيران".

وقال قاليباف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ"، لافتا إلى أن الله تعالى يدعو المؤمنين لعدم الضعف والوهن في مواجهة الكفار وإلى عدم المساومة مع الكفار لأن المؤمنين هم الأعلون والله معهم وأنه تعالى سيوفيهم أجورهم على أعمالهم كاملة".

— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) June 5, 2020

​وكان ترامب قد دعا إيران أن "لا تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. قائلا يمكنها عقد صفقة أفضل الآن، فيما علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على مقترح ترامب، حيث أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مسألة إصلاح الأمور متروك لترامب".