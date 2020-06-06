بانكسي يكشف عن لوحته الجديدة المستوحاة من مقتل جورج فلويد

عرض الفنان البريطاني بانكسي في حسابه الشخصي على الانستغرام لوحته الجديدة أظهر خلالها تعاطفه مع مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة .

ويظهر في المنشور صورة حداد فيها رجل أسمر البشرة وبالقرب منه شمعة تحرق طرف العلم الأمريكي الذي علق فوق الصورة.

View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on Jun 6, 2020 at 3:30am PDT

وكتب الفنان: "في البداية قررت أن لا أتحدث في هذا الموضوع، وبدلا من ذلك قررت الاستماع إلى الأشخاص ذو البشرة السمراء ولكن أدرك بعد ذلك أن هذه مشكلة في المقام الأول عي مشكلة تخض الأشخاص البيض".

وفقًا لبانكسي، النظام الحالي يسبب معاناة لأصحاب البشرة السمراء وليس لديهم طريقة لتغيير الوضع. ودعا الأشخاص إلى معالجة هذة المشكلة، وإلا فسيقوم أحدهم مضطرا للصعود وتحطيم المعاملة العنصرية".