دعوات لأكبر مسيرة في تاريخ واشنطن.. فيديو وصور

تستعد واشنطن لمظاهرة ضخمة، اليوم، السبت، مع دخول المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة يومها الثاني عشر احتجاجا على وفاة رجل أسود إثر اعتقاله وتحرك السلطات الأمريكية نحو تقييد الأساليب التي تتبعها الشرطة.

ووجه بعض النشطاء دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة مليون شخص في مسيرة اليوم السبت في واشنطن، بحسب "رويترز" ومانشره ناشطون على "تويتر".

National Guard troops outside the White House on Saturday ahead of planned protests in Washington #gettyimagesnews pic.twitter.com/UtUOoAn1pX — Drew Angerer (@drewangerer) June 6, 2020

وقال مدير شرطة العاصمة بيتر نيوشام بحسب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس": "لدينا الكثير من المعلومات من مصادر عامة ومصادر أخرى تشير إلى أن الحدث الذي سيقام يوم السبت قد يكون واحدا من أكبر المسيرات التي شهدناها في المدينة".

Authorities in Washington DC are expecting Saturday to be the largest demonstration against police brutality in the city since the killing of George Floyd in Minneapolis.

AP is now operational with #livepositions in WDC and NYC. Contact AP for deployment details. pic.twitter.com/cZJ3IhwUSx — Associated Press GMS (@AP_GMS) June 6, 2020

لكنه لم يعط تقديرا لأعداد الحشود المتوقعة، في حين توقعت وسائل الإعلام المحلية أن تشهد مشاركة عشرات الآلاف فتم إغلاق شوارع وسط المدينة بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعوات وشعارات المتظاهرين، الذين أغضبهم موت جورج فلويد على أيدي شرطة منيابوليس، وطالبوا بإصلاحات في جهاز الشرطة مع استمرار التوتر في عدد من المدن الأمريكية الكبرى.

وفي العاصمة، حيث تبادلت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن التصريحات الحادة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن أسلوب تعامله الفظ أحيانا مع الاحتجاجات والمسيرات في المدينة، كُتب شعار "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدي للبيت الأبيض، بحسب ماظهر في إحدى مقاطع فيديو على "تويتر".

Washington DC Mayor Muriel Bowser had “BLACK LIVES MATTER” painted on 16th St. leading directly to the White House!

She wanted it to be “clear that this is DC’s street” ahead of a huge protest planned for Saturday. Watch#BlackLivesMattters

Courtesy: @TNHTalk pic.twitter.com/EBizPH94on — Free Voice (@FreeVoiceIN) June 6, 2020

أما في منيابوليس، حيث توفي جورج فلويد (46 عاما) في 25 مايو/أيار بعد أن ضغط شرطي بركبته على عنقه لتسع دقائق تقريبا وهو جاثم على الأرض، أيدت قيادات ديمقراطية في تصويت بالمدينة منع استخدام تقييد المشتبه بهم باستخدام الركبة أو أوضاع الخنق، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة قضائية قبل سريانه.

وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي أيضا، إنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة في الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه بهم التي تعتمد على الضغط على الشريان السباتي في الرقبة.

كما قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن على ولايته أن تقود المساعي التي تستهدف إقرار إصلاحات تتضمن إتاحة الاطلاع على سجلات تأديب أفراد الشرطة وحظر وسائل التقييد بالخنق.

وأضاف كومو، وهو ديمقراطي أيضا، في بيان "موت السيد فلويد كان نقطة تحول، الناس يقولون كفى، يجب أن نتغير".

ووسط اتهامات في أنحاء البلاد باستخدام الشرطة القوة المفرطة خلال احتجاجات مستمرة منذ 12 يوما، أمر قاض اتحادي شرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا" مثل قنابل الصوت ضد المحتجين في المدينة.

يأتي القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها محتجون.

وقال متحدث باسم شرطة دنفر: إن "القوة ستلتزم بقرار القاضي"، بحسب ما نقلته "رويترز".