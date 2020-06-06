باريس تؤكد للقاهرة دعم استئناف العملية السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة

أجرى وزير الخارجية الفرنسي اتصالات مع نظيره المصري سامح شكري، عقب إعلان القاهرة عن مبادرة لحل الأزمة الليبية.

باريس- سبوتنيك. وأثنى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال مع نظيره المصري على "جهود القاهرة في الملف الليبي بخصوص التوصل لوقف فوري لإطلاق النار".

وأكد لودريان على "أهمية توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسات المالية بالإضافة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية".

كما أكد وزير خارجية فرنسا لنظيره المصري دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وضمن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

وأخيرا أكد لودريان على أن الأولوية يجب أن تكون وقف الأعمال العدائية بشكل فوري والتوصل لوقف لإطلاق النار.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا".

وأعلن أن "المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا.