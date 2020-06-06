ترامب يأمر بتشديد الرقابة على الشركات الصينية في أمريكا

وقال ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض: "في حين تجني الصين مزايا من الأسواق الأمريكية، فإن الحكومة الصينية منعت شركات كبرى في الصين من الالتزام بحماية المستثمرين التي تنطبق على جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "يجب اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء الممارسة الصينية المتمثلة في انتهاك متطلبات الشفافية الأمريكية دون التأثير سلبًا على المستثمرين".

ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الشركات الصينية بسبب ممارسات محاسبية صينية وصفتها بالمشبوهة، كما كثفت واشنطن جهودها لقمع الشركات الصينية مع استمرار التوتر حول هونغ كونغ ليصبح وصول الشركات الصينية إلى أسواق رأس المال الأمريكية نقطة خلاف هي الأحدث بين الطرفين.

يذكر أن هونغ كونغ كانت أكبر وجهة إدراج عالمية في العام الماضي، حيث ولدت 40.24 مليار دولار، وهي خامس وجهة إدراج عالمية حتى الآن هذا العام.