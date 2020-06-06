السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي، اليوم، السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال والي في منشور على صفحته على "الفيسبوك":"أصدقائي الأعزاء! لسوء الحظ، أريد أن أبلغكم أن الاختبار الأخير للكشف عن الفيروس التاجي أظهر نتيجة إيجابية، على الرغم من اتخاذي جميع التدابير الوقائية".

وأشار والي إلى أنه موجود حاليا في المستشفى ويخضع للرعاية الطبية، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف بقوله: "أريد أن أقول أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يواصل العمل وفقًا للجدول الزمني. لا شيء يهدد صحته".

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية في بيان عن تسجيل 199 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي الإصابات 12511 حالة، في حين تم تسجيل 6903 حالة شفاء و 52 حالة وفاة.