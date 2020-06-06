بايدن: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن "فشل ترامب"

جدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.

ويرى بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، مضيفا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

Donald Trump was warned, but he failed to act. Now more than 20 million Americans are out of a job and paying the price. It didn’t have to be this bad. pic.twitter.com/Hut7pquZUU — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020

وتابع: "الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات"، مضيفا: "ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

وأرفق بايدن مقطع فيديو، يرصد إحصائيات بتداعيات كورونا عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، مشيرا إلى أن واحدا من كل 7 أمريكيين فقد عمله، بينما وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 35 في المئة رغم حديثه عن العدالة والمساواة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 395 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.