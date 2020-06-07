وزير الإسكان البريطاني يعلن إعادة فتح دور العبادة جزئيا اعتبارا من 15 يونيو

أعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، أن دور العبادة في المملكة المتحدة ستفتح جزئيا اعتبارا من 15 حزيران /يونيو الجاري، بعد إغلاقها في آذار/ مارس الماضي ضمن الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وتوجه الوزير البريطاني بالشكر إلى كبار الشخصيات الدينية في البلاد على عملهم لضمان إعادة فتح دور العبادة "بشكل آمن".

وكتب جنريك على تويتر:" "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من 15 يونيو ، ستتمكن المؤسسات الدينية من فتح دور العبادة للصلاة ( الفردية)".

وتحتل المملكة المتحدة المركز الرابع -عالميا- في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بأكثر من 286 ألف إصابة، والمركز الثاني من حيث الوفيات بواقع أكثر من 40 ألف وفاة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس حول العالم 6.8 مليون مصاب، بينهم ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.