بريطانيا... تراجع تأييد حزب المحافظين الحاكم مع تسجيل أعلى حصيلة وفيات بـ"كورونا" في أوروبا

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نشرت في بريطانيا، يوم السبت، هبوط التأييد لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع تراجع ثقة الناس في أسلوب معالجة الحكومة لوباء "كويد 19".

ولكن من غير المرجح أن تسبب هذه الأرقام قلقا فوريا لجونسون الذي لا يحتاج لإجراء انتخابات قبل عام 2024 بعد الحصول على أغلبية برلمانية كبيرة في ديسمبر كانون الأول، بحسب "رويترز".

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة من الوفيات في أوروبا جراء مرض كوفيد-19 مع وفاة أكثر من 50 ألف شخص طبقا لحصيلة أجرتها "رويترز" الأسبوع الماضي بناء على مصادر رسمية.

وتحتل المملكة المتحدة المركز الرابع -عالميا- في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بأكثر من 286 ألف إصابة، والمركز الثاني من حيث الوفيات، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس حول العالم 6.8 مليون مصاب، بينهم ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.