ترامب يشكر الحرس الوطني وشرطة واشنطن على ضبط الاحتجاجات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على العدد القليل للمتظاهرين في العاصمة واشنطن، مشيدا بعمل الحرس الوطني وشرطة المدينة.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "حشد المتظاهرين أقل بكثير مما كان متوقعًا. أشكر الحرس الوطني والخدمة السرية وشرطة المدينة على عملهم الممتاز".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

في الوقت نفسه، قال ترامب إن شبكة أنباء "سي إن إن" وقناة "MSDNC" وغيرها من وسائل الإعلام تبذل قصارى جهدها لاستفزاز المتظاهرين.

وأجج مقتل المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن فلويد توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس.