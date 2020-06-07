توقيف شرطيين أمريكيين بتهمة الاعتداء على رجل عمره 75 عاما... فيديو

أوقفت السلطات المعنية اثنين من أفراد الشرطة الأمريكية بتهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الثانية على رجل مسن، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة، وظهر الاعتداء في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آرون تورغالسكي (39 عاما) وروبرت مكابي (32 عاما) واجها هذه الاتهامات، وأطلق سراحهما دون دفع كفالة، لكنهما يواجهان عقوبة السجن سبع سنوات حال الإدانة.

وظهر الشرطيان، في منطقة بافلو في نيويورك، يدفعان مارتن غوينغو (75 عاما)، الذي سقط أرضا على الرصيف وأصيب بنزيف، وذلك أثناء تطبيق حظر التجول المفروض في المدينة.

ونقل المسن إلى المستشفى بحالة حرجة لكن مستقرة. وتم توقيف الشرطيين عن العمل في وحدة الاستجابة للطوارئ بعد انتشار الفيديو الذي يظهر الحادث على نطاق واسع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه ردا على توقيف الشرطيين عن العمل، استقال 57 عنصرا - الوحدة بأكملها- من زملائهم.

وتظاهر، أمس السبت، أكثر من مئة شخص خارج المحكمة، من بينهم ضباط وأفراد شرطة وعمال إطفاء، ضد توجيه تهمة الاعتداء إلى الشرطيين.