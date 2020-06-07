انتكاسة جديدة لشركة يابانية... أبحاث عقار كورونا تمتد إلى يوليو

قالت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية، اليوم الأحد، إن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ربما تمتد حتى يوليو/ تموز، وذلك في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم فوجي فيلم القول "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو"، وذلك ردا على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو/ تموز أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم.

وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو/ أيار، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر.

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 في المئة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوما، فسوف تستمر العملية حتى يوليو/ تموز على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي نقلا عن مصدر لم تسمه.

وقال المتحدث إن فوجي فيلم لا تعلن عن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب. وأضاف "نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن"، وفقا لـ"رويترز".