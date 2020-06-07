إيران تحسمها... الصندوقان الأسودان للطائرة الأوكرانية لن يساعدا في التحقيق بسقوطها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي، لن يساعدا بشكل مؤثر في التحقيق حول أسباب الكارثة، لكن إيران مستعدة لإرسالهما إلى الخارج.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني محسن بهاروند، "نحن مستعدون لتسليم الصندوقين الأسودين إلى دولة أو شركة ثالثة ليتم قراءة بياناتهما، لكن جميع التحقيقات بهذا الخصوص أُنجزت تقريباً وما يوجد في الصندوقين الأسودين ربما لن يساعد بشكل مؤثر في عمليات التحقيق، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المتورطين في حادث الطائرة "سينالون العقاب".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.