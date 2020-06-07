سناتور روسي لدبلوماسي أمريكي: تدمرون البلدان وتتحدثون عن روسيا؟... "هراء"

انتقد السناتور الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لدعمها المنظمات الإرهابية واحتلال العراق وخلق الفوضى في ليبيا.

وكتب السناتور في حسابه على موقع "تويتر" ردا على دبلوماسي أمريكي طالبه بانتقاد حكومته كما يفعل هو بانتقاد أمريكا: "إنكم تحتلون بلداناً كاملة، مثل العراق، وتدمير دول أخرى، وجلب الفوضى وأسواق العبيد، كما هو الحال في ليبيا".

The issue is not criticism - criticism did not change a thing in US aggressions in Iraq and Libya. The problem is that the USA did too many wrongs to a number of countries in the last 20 years to teach Russia international law. Abide to it - and only then can you teach others. https://t.co/VNcjHYjruS — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2020

كما اتهم بوشكوف، الولايات المتحدة بزعزعة استقرار المناطق التي ولدت فيها منظمات إرهابية مثل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، وكذلك دعم الجهاديين في القتال ضد الحكومة الشرعية، كما هو الحال في سوريا.

وختم بالقول: "وما زلتم تتحدثون عن روسيا؟ هراء".

Right. You occupy whole countries like Iraq; destroy others bringing chaos & slaves markets, like in Libya; bring instability to regions giving birth to terrorists like ISIS; support jihadists against legal governments like in Syria.. And you still talk about Russia? Nonsense. https://t.co/buQ7LC8sLk — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2020

وفي وقت سابق، علق مايكل ماكفول على مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر فيه رجال شرطة لا يحملون أي علامات تعريف، وهم يقومون بمنع المتظاهرين في واشنطن من الذهاب إلى البيت الأبيض، ومقارنتهم بـ "الرجال الخضر".

هذا وأفيد أن عدة آلاف قاموا يوم أمس السبت، في واشنطن بمسيرة ضد العنصرية وعنف الشرطة، تخليدا لذكرى مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس. ولوحظ أن أحداث السبت جرت في العاصمة الأمريكية بشكل سلمي.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.