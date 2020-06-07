وزير ألماني يكشف حقيقة العلاقات الألمانية - الأمريكية

كشف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، عن طبيعة العلاقات بين برلين وواشنطن وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة سحب جزء من الجيش الأمريكي من ألمانيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "يلد أم زونتاغ" الألمانية في رده على سؤال حول كيفية وصفه للعلاقات الحالية بين البلدين: "نحن شركاء وثيقون في التحالف عبر الأطلسي. لكن الأمر صعب".

وأضاف ماس قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بانسحاب جزء من القوات الأمريكية، فسوف نأخذ ذلك في الاعتبار. نحن نقدر التعاون الذي تطور على مدى عقود مع القوات المسلحة الأمريكية. إنه في مصلحة البلدين".

وكشفت تقاريرنشرتها صحفية "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أصدر، ‏مساء يوم الجمعة 5 يونيو‎/‎حزيران، أمرا بسحب نحو 9 آلاف و500 ‏جندي أمريكي من ألمانيا بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن القرار الأمريكي المرتقب، يأتي بعد يوم واحد من تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي انتقدت "أسلوب ترامب المثير للجدل" في إدارة أزمة الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد.