ملاكم بريطاني يصف العنصرية بـ"الوباء"

انضم ملاكم الوزن الثقيل البريطاني، أنتوني جوشوا، إلى مسيرات احتجاجية للعنصرية في مسقط رأسه في واتفورد، بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لوكالة "رويترز" خاطب الرياضي المشاركين في المسيرة وألقى شعرا من تأليف أحد أصدقائه وقال: "تم إعلان الفيروس كوباء. هذا خارج عن السيطرة. لا أتحدث عن كوفيد-19، بل الفيروس الذي أتحدث عنه هو العنصرية".

وتابع الملاكم البريطاني: "لا يمكن أن نستمر في الجلوس والصمت على مثل هذه من جرائم القتل غير المنطقية خارج إطار القانون والعنصرية البغيضة على شخص آخر وبناء على ماذا؟ لون بشرته".

وأضاف:"نحتاج إلى الحديث في احتجاجات سلمية كما نفعل اليوم لذا حسنا واتفورد، لا يجب استخدام المظاهرات من أجل دوافع شخصية وتحويل المسيرة إلى عنف ونهب".

ويعد جوشوا البالغ من العمر 30 عاما من أبرز نجوم الرياضة الذين يدعمون الحركات المناهضة للعنصرية، بعد وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد.