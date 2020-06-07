اليمين الإيطالي يتظاهر ضد سياسة الحكومة في مواجهة كورونا

نظم يمينيون إيطاليون وروابط مشجعي كرة القدم في البلاد، اليوم الأحد، احتجاجا علي تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن التظاهرة شهدت أعمال عنف وشغب، كما وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في وسط العاصمة روما.

Neo-fascists join football fans in Rome coronavirus protest https://t.co/exgd8uJxSw — The Local Italy (@TheLocalItaly) June 7, 2020

​واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وقامت بعدة اعتقالات لتفريق المتظاهرين الذين دعوا لاستقالة الحكومة بسبب " فشلها " في التعامل مع الأزمة ما خلف أضرارا لحقت بالاقتصاد والوظائف.

وسجلت إيطاليا نحو 34 ألف حالة وفاة و 234 ألف حالة إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، حيث كانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم.