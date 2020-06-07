فرقة موسيقى كورية جنوبية تتبرع بمليون دولار لحركة "حياة السود تهم"

أعلنت شركة (بيج هيت إنترتينمنت)، اليوم الأحد، إن فرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية الشهيرة تبرعت بمليون دولار لحركة (بلاك لايفز ماتر) "حياة السود مهمة" لدعم الاحتجاجات الأمريكية ضد وحشية الشرطة.

وكتبت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء على حسابها على تويتر، يوم الخميس، أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم (بلاك لايفز ماتر).

وقالت (بي.تي.إس)، لوكالة "رويترز"، "نحن نقف ضد التمييز العنصري. ندين العنف. أنت وأنا وجميعنا لدينا الحق في أن نلقى الاحترام. سنقف معا".

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.



We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter — 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020

​وانتشر الوسم بين محبي الفرق الموسيقية الكورية، لتبدأ موجة جديدة من التبرعات تحت وسم لنماثل المليون.

وشجع هذا التفاعل قاعدة المعجبين بفرقة (بي.تي.إس) من الشباب على الدعوة لجمع مليون دولار، لمضاهاة المبلغ الذي أعلنت الفرقة تبرعها به.

كانت الفرقة الموسيقية علقت في شهر أبريل/ نيسان جولتها العالمية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وتعكس الاحتجاجات العالمية المتصاعدة الغضب المتزايد بشأن معاملة الشرطة للأقليات العرقية، والذي أثاره مقتل جورج فلويد في 25 مايو/ أيار في مدينة منيابوليس الأمريكية بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.