الخارجية البريطانية تنشر مقطع فيديو باللغة العربية يوضح إجراءات السفر إلى البلاد... فيديو

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح إجراءات الدخول إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت التغريدة أن إجراءات دخول المملكة المتحدة أو العودة إليها من الخارج سوف تتغير اعتبارا من 8 يونيو/حزيران.

إجراءات دخول #المملكة_المتحدة🇬🇧 أو العودة إليها من الخارج سوف تتغير اعتبارا من 8 يونيو/حزيران. حيث سوف يلزم على كل من يدخل البلاد:



📝إعطاء بيانات الاتصال أثناء الإقامة هنا

🏠العزل الذاتي لمدة 14 يوما

🌡️الفحص عند الحدود



ومن يخالف العزل الذاتي قد يُغرّم 1,000 جنيه💷 pic.twitter.com/MPQrjdfckI — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) June 7, 2020

​وأكدت الوزارة أنه يلزم على كل من يدخل البلاد، تسليم بيانات الاتصال أثناء الإقامة، بالإضافة إلى العزل الذاتي لمدة 14 يوما، وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحدود.