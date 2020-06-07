الخارجية البريطانية تنشر مقطع فيديو باللغة العربية يوضح إجراءات السفر إلى البلاد... فيديو

وأوضحت التغريدة أن إجراءات دخول المملكة المتحدة أو العودة إليها من الخارج سوف تتغير اعتبارا من 8 يونيو/حزيران.
إجراءات دخول #المملكة_المتحدة🇬🇧 أو العودة إليها من الخارج سوف تتغير اعتبارا من 8 يونيو/حزيران. حيث سوف يلزم على كل من يدخل البلاد:— 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) June 7, 2020
📝إعطاء بيانات الاتصال أثناء الإقامة هنا
🏠العزل الذاتي لمدة 14 يوما
🌡️الفحص عند الحدود
ومن يخالف العزل الذاتي قد يُغرّم 1,000 جنيه💷 pic.twitter.com/MPQrjdfckI
وأكدت الوزارة أنه يلزم على كل من يدخل البلاد، تسليم بيانات الاتصال أثناء الإقامة، بالإضافة إلى العزل الذاتي لمدة 14 يوما، وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحدود.
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