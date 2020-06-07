وزير الصحة الألماني: تظاهروا بالكمامات

دعا وزير الصحة الألماني، ينس سبان، المتظاهرين السلميين المناهضين للعنصرية إلى الحفاظ على المسافات بينهم وارتداء أقنعة الوجه خلال التظاهرات التى تشهدها عموم البلاد منذ الأمس.

وكتب سبان، في منشور على تويتر، "مكافحة العنصرية تحتاج إلى التزامنا المشترك، لكن وجود حشود من الناس في وسط الوباء يقلقني".

Der Kampf gegen Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement. Jeden Tag. Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie besorgen mich. Auch bei wichtigen Anliegen gilt: Abstand halten, Alltagsmaske tragen, aufeinander acht geben. Um uns und andere zu schützen. — Jens Spahn (@jensspahn) June 6, 2020

​وكانت المظاهرات الداعمة لحركة " حياة السود تهم" الحقوقية في ألمانيا سلمية إلى حد كبير طوال يوم السبت، إلا أن أعمال شغب اندلعت في وقت لاحق في برلين وهامبورغ.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت ألمانيا أكثر من 185 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و نحو 9 آلاف حالة وفاة.