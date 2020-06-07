العراق يعلن عن خطوة إيجابية بشأن التبادل التجاري مع إيران

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، اليوم الأحد، استئناف التبادل التجاري في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط العراقية بعد إغلاقه لمنع اتشار كورونا.

بغداد - سبوتنيك. وقال الوائلي في بيان أن "منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مع الجارة إيران يستأنف اليوم عملية التبادل التجاري بين البلدين بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد باجتماعها في 6 حزيران /يونيو 2020"، لافتا إلى أن "استئناف العمل في المنفذ سيكون بواقع يومين في الأسبوع".

وبين الوائلي أن "عملية الاستئناف جاءت بعد غلق التبادل التجاري كإجراء وقائي واحترازي بين البلدين منذ منتصف أذار/مارس الماضي من هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا"، مؤكدا أن

العملية التجارية ستخضع إلى تشديد الإجراءات الصحية من عمليات تعقيم وتعفير البضائع والشاحنات الداخلة وكذلك منع التجمعات والاختلاط بين سائقي الشاحنات والعمال والمخلصين الكمركيين وعدم السماح بدخول أي شخص إلى داخل المنفذ الحدودي باستثناء البضاعة المسموح إبدخالها.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، منتصف أذار/مارس الماضي، غلق المنافذ الحدودية مع ايران والكويت لمنع انتشار الجائحة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.