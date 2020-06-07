شمخاني: طلب ترامب التفاوض مع إيران دليل على اقتدار بلادنا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن العودة الظافرة لناقلات النفط الإيرانية أظهرت فاعلية إستراتيجية المقاومة النشطة.

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها "أن الناقلات الإيرانية في طريقها للعودة إلى الوطن بعد إكمال مهمتها بنجاح، ما يعني أن استراتيجية المقاومة النشطة كانت فعالة".

وتابع شمخاني أن "الحمقى الذين سعوا لحصارنا باتوا يعانون من الحصار الناجم عن اقتدار إيران"، فيما علق على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التفاوض مع بلاده، بأنه دليل على اقتدار إيران.

#الناقلات_الإيرانية في طريقها للعودة إلى الوطن بعد إكمال مهمتها بنجاح فی #فنزویلا، ما يعني أن استراتيجية #المقاومة_الفعالة كانت مؤثرة، والحمقى الذين سعوا لحصارنا باتوا يعانون من الحصار الناجم عن اقتدار #ايران. خير دليل على ما ذكرته استجداءات #ترامب و هوك للتفاوض مع ايران. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) June 7, 2020

سبق أن شكر الرئيس الأمريكي إيران، يوم الجمعة الماضية، على إطلاق سراح السجين الأمريكي مايكل وايت، ودعاها إلى "الصفقة الكبرى" وعدم انتظار الانتخابات الأمريكية، متوقعا فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم، الأحد، أنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في عملية التبادل الأخير للسجناء، وأبدى استعداد طهران للقيام بعمليات مماثلة حال كان الوسيط السويسري مستعدا لذلك.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن موسوي قوله "لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في التبادل الأخير للسجناء، وكانت سويسرا مسؤولة عن عملية التبادل"، وسويسرا هي التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران.