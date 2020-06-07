الخلافات تضرب إدراة ترامب... الرئيس الأمريكي صرخ في وجه وزير الدفاع بسبب موقفه من الاحتجاجات

أكد مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب، سعى لنشر 10 آلاف جندي في العاصمة واشنطن لمنع استمرار الاحتجاجات، إلا أن إدارته رفضت ذلك بشدة.

وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لوكالة "رويترز"، إن ترامب قال لمستشاريه خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي إنه يريد نشر 10 آلاف جندي من قوات الجيش في منطقة واشنطن لوقف الاحتجاجات على مقتل المواطن ذي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس.

وأوضح المسؤول أن وزير الدفاع الأمريكي ، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، ووزير العدل، وليام بار، أوصوا في ذلك الاجتماع بعدم نشر القوات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع شهد خلافات في الرأي.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن مناقشة حامية دارت في المكتب البيضاوي في ظل الرفض التام لتهديد ترامب بنشر قوات الجيش.

واكتفت إدارة ترامب بتحريك قوات الحرس الوطني لنشرها في العديد من الولايات الأمريكية ورفع درجة التأهب في بعض وحدات الجيش.

وذكر المسؤول الأمريكي، بحسب الوكالة أن ترامب صرخ في وجه إسبر بعد ذلك المؤتمر الصحفي.

وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.