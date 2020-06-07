المكسيك ترفض تمديد خفض إنتاج النفط

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الطاقة المكسيكي روسيو نالي أن بعض الدول وافقت على خفض إنتاج المواد الخام في غضون شهر، وقالت: "مددت بعض الدول الاقتطاع حتى يوليو. نحن قلنا لا، سنواصل الالتزام بالاتفاق الذي وقع في أبريل. لا يوجد مشكلة".

وأضافت أن المكسيك: "التزمت بشكل تام" بالاتفاق الأساسي، الذي قطعت بموجبه الإنتاج بمئة ألف برميل في اليوم في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، لكن دولاً أخرى "لم تحترم الاتفاق"، بدون أن تحدد تلك الدول.

وبموجب اتفاق أبريل، تعهدت منظمة "أوبك" وشركاؤها ضمن تحالف "أوبك بلاس" على تخفيض الإنتاج بـ9.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من 1 مايو وحتى نهاية يونيو.