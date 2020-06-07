بريطاني علق في بئر لستة أيام بسبب كلب

سقط بريطاني في بئر على عمق أربعة أمتار وعلق فيه لمدة ستة أيام، أثناء محاولته الهروب من كلب كان يطارده.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظل جاكوب روبرتس عدة أيام بدون طعام قابعا في قعر بئر بارد يصرخ طالبا المساعدة لكن لم يسمعه أحد، وفي اليوم السادس، سمعه أحد المزارعين المحليين واتصل برجال الإنقاذ.

— Daily Tribune (@tribunephl) June 7, 2020

​وبحسب الصحيفة تم نقل روبرتس البالغ من العمر 29 عامًا إلى المستشفى حيث أكد الأطباء إصابته بعدة كسور في الساق.