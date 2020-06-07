"قضى عمره دفاعا عن فلسطين"... روحاني ينعى رمضان شلح

نعى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، رمضان عبد الله شلح.

وقال روحاني إن "هذا المجاهد والمفكر الجليل والمجاهد في ساحات النضال ضد الكيان الصهيوني، قضى عمره المبارك في الدفاع عن مبادئ الشعب الفلسطيني المظلوم".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن الرئيس روحاني، أن "الفقيد رمضان عبد الله لطالما شكل مصدرا لخدمات مخلدة في تاريخ المناضلين الفلسطينيين وسيبقى نبراسا يضيء درب الأجيال القادمة على صعيدي الجهاد والمقاومة".

ووصف الرئيس الإيراني وفاة رمضان عبد الله شلح، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، بأنه خسارة تبعث على الحزن والأسى الشديدين.

وقدم روحاني العزاء والمواساة إلى أسرة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني وجميع فصائل المقاومة في فلسطين.

ويشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس السبت، وفاة أمينها العام السابق، رمضان عبد الله شلح، متأثرا بإصابته بمرض عضال.

فلسطين تفقد قائدا وطنيا كبيرا

د.رمضان شلح أبا عبد الله في ذمة الله#رمضان_شلح pic.twitter.com/BZCNci8ULn — سليم محسن الشرفا (@saleemmohsen) June 6, 2020

وشلح من مواليد حي الشجاعية بمدينة غزة، في العام 1958، وتلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي في القطاع، كما حصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهي في القطاع، قبل أن يتوجه إلى مصر لإكمال تعليمه الجامعي، إذ درس الاقتصاد في جامعة الزقازيق، وتخرج فيها سنة 1981.

في عام 1986، غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990، ليتنقل بعدها بين الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "جنوبي فلوريدا" بين عامي 1993 و1995.

وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" خلفا للمهندس فتحي الشقاقي الذي اغتاله "الموساد" الإسرائيلي في مالطا.