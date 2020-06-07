تسجيل
17:01 GMT07 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيروس كورونا في إقليم كردستان في العراق

    وزارة الصحة في كردستان تحذر من كارثة إنسانية كبرى

    © AFP 2020 / SAFIN HAMED
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (51)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104475/86/1044758643_0:0:3027:1702_1200x675_80_0_0_3dcd4dea62d7e813c3b541fc8765d811.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202006071045646485-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/

    حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية كبرى، وهي تفشي فيروس "كورونا" المستجد خرج عن السيطرة، وذلك تزامنا مع زيادة أعداد الإصابات وانتقال العدوى مقابل انخفاض حالات الشفاء.

    واعتبر وزير الصحة في الإقليم، سامان برزنجي، أن خروج الوباء عن السيطرة ينذر بحدوث كارثة إنسانية كبرى.

    فيروس كورونا في إقليم كردستان في العراق
    © AFP 2020 / SAFIN HAMED
    تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في إقيلم كردستان العراق
    وأشار إلى أن نسبة انتقال العدوى ارتفعت منذ بداية المرحلة الثانية من تفشي الفيروس من 1.6 إلى 1.9، وذلك ما يعادل نقل كل مصاب العدوى لشخصين، ما يدل على أن الوباء ليس تحت السيطرة بل في مرحلة تفشي"، بحسب تصريحاته لموقع "روداو" الكردي.

    وأضاف أن نسبة الوفاة ارتفعت الآن إلى 1.96 بعدما كانت لا تتعدى 1%.

    وعن آخر الإحصائيات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد في إقليم كردستان، ذكر برزنجي أنه تم تسجيل حتى الآن 1222 إصابة و24 وفاة و448 حالة شفاء.

    وتابع مبينا أن "حالات الشفاء انخفضت مقابل زيادة حالات الإصابة والنسبة هي أقل من 50% حاليا، فيما يرقد 60% من المصابين في المستشفيات".

    وأكد أن "المعدل اليومي للإصابات في العراق تضاعف مقارنة بالأسابيع الماضية، وعلينا أن نحذر من تكرار هذا الشيء في إقليم كردستان لأن قدرات القطاع الصحي محدودة".

    وأوضح أن "الأمر لم يصل الأمر إلى مرحلة عزل المرضى في المنازل ولكن في حال تفشي المرض أكثر فستقع كارثة إنسانية وأزمة كبرى مع عدم وجود سقف زمني محدد لنهاية الفيروس".

    ولفت وزير صحة إقليم كردستان إلى تخصيص مستشفيات أخرى لمصابي كورونا "لكن هذا يكون على حساب الخدمات الصحية".

    وأضاف أنه "قد نضطر إلى تحويل بعض الأماكن العامة إلى مستشفيات لعلاج "كورونا"، وعزل المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض خارج المستشفيات". 

    وأعلن سامان برزنجي أنه تحدث مع وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، وشدد على ضرورة ضمان حصة إقليم كردستان من المساعدات الدولية المقدمة للعراق، لكن أكد الوزير له أن العراق لم يتلق أي دعم دولي منذ تسلمه المنصب.

    وأعرب عن أمله في أن توزع منظمة الصحة العالمية مساعدات جديدة قريبا، ونوّه أنه طالب بتخصيص موازنة جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"، وأرسلت الصحة الاتحادية مساعدات كانت مقدمة للعراق من البنك الدولي".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (51)

    انظر أيضا:

    لماذا أوقفت الحكومة العراقية مستحقات إقليم كردستان دون سابق إنذار؟
    إقليم كردستان يرفض طلبا بإعادة فتح المساجد 
    مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري خلال اشتباكات في محافظة كردستان
    فتح المساجد والمطاعم في كردستان العراق... صور
    كردستان العراق يفرض حظرا شاملا بعد تزايد الإصابات بكورونا
    الكلمات الدلالية:
    العراق, فيروس كورونا, كردستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك