شاهد رد فعل ضابط أمريكي توسلت إليه طفلة بألا يطلق النار عليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط شرطة أمريكي يواسي طفلة سوداء تبكي بشدة وهي تسأله عما إذا كان سيطلق النار عليها خلال الاحتجاجات المندلعة في البلاد.

وكانت الطفلة البالغة من العمر خمسة أعوام، تسير مع والدها في وسط مدينة هيوستن، تكساس للتضامن مع عائلة جورج فلويد، الذي توفي بعد وقت قصير من تثبيته على الأرض والضغط على رقبته من قبل ضباط شرطة أبيض.

وانفجرت الطفلة باكية أمام شرطي، ليجثو على ركبته ويعانقها ليهدئ من روعها.

وسألت سيمون الضابط: "هل ستطلق النار علينا"، ليجيب الضابط: "نحن هنا لحمايتك، لا تقلقي. لسنا هنا لإيذائك على الإطلاق".

وأتم الضابط "يمكنك الاحتجاج، يمكنك الاحتفال، يمكنك أن تفعلي ما تريدين، فقط لا تحطمي أي شيء".