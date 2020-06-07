طالبان تعلن لقاء رئيس مكتبها السياسي بالمبعوث الأمريكي في الدوحة

أعلنت حركة طالبان الأفغانية لقاء رئيس مكتبها السياسي مع المبعوث الأمريكي وقائد القوات الأجنبية بأفغانستان، في الدوحة، اليوم الأحد.

ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، مشيرة إلى أن الحركة أعلنت أن الملا برادر، بحث مع زلماي خليل زاد والجنرال ميلر، خلال لقائهم في الدوحة، تسريع إطلاق سراح المعتقلين والمحادثات الأفغانية.

وأفرجت حركة طالبان، نهاية مايو/ أيار الماضي، عن دفعة جديدة من أسرى القوات الحكومية الأفغانية، ضمن ترتيبات اتفاق السلام الموقع مع الولايات المتحدة والممهد لمفاوضات سلام مع كابول.

​وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام.

عاجل الجزيرة| طالبان: الملا برادر بحث مع زلماي خليل زاد والجنرال ميلر في الدوحة تسريع إطلاق سراح المعتقلين والمحادثات الأفغانية — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 7, 2020

ففي نهاية شهر فبراير/ شباط، في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان في مارس/ أذار بعد صفقة تبادل للأسرى.

وكانت الحكومة وطالبان قد أعلنوا وقفا لإطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.