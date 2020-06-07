الصومال... مقتل 40 مسلحا من "حركة الشباب"

تسببت اشتباكات عنيفة في مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب الصومالية، التي يتمركز مسلحوها في المناطق الريفية منذ طردهم من العاصمة مقديشيو.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن "القوات المسلحة الصومالية أعلنت مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب المسلحة، من بينهم ثلاثة قياديين".

ولفتت إلى وقوع اشتباكات عنيفة في منطقة أبال بضواحي إقليم بكول جنوب غربي الصومال.

القوات المسلحة الصومالية تعلن مقتل 40 عنصرا من حركة (الشباب) المسلحة، من بينهم ثلاثة قياديين، خلال اشتباكات عنيفة جرت في منطقة أبال بضواحي إقليم بكول جنوب غربي الصومال. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 7, 2020

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

يذكر أن الحكومة الصومالية طردت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، من مقديشو في عام 2011 وفقدت معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.

ويتعهد مقاتلو حركة الشباب بالإطاحة بالحكومة المدعومة دوليا في مقديشو، ونفذوا العديد من الهجمات في العاصمة.