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    جدارية المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في برلين، ألمانيا 30 مايو 2020

    بعد مقتل فلويد... فضيحة للشرطة الألمانية ضحيتها لاجئ سوري

    © AFP 2020 / David Gannon
    العالم
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    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (76)
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    كشف تحقيق استقصائي لبرنامج "ويست بول" التابع للقناة الألمانية الأولى، تفاصيل عن فضيحة للشرطة الألمانية كان ضحيتها لاجئ سوري.

    ويأتي ذلك بعد تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، ضد العنصرية بألمانيا تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.

    اللاجئ السوري "أحمد"، توفي في ظروف غامضة داخل السجن نتيجة حروق تعرض لها داخل زنزانته يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

    احتجاجات جورج فلويد - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020
    © AFP 2020 / Frederic J. Brown
    مجلس مدينة مينيابوليس يعاقب دائرة الشرطة بقرار حاسم

    اعتقال الرجل الخطأ

    قال مكتب الادعاء العام في مدينة براونشفايغ، إنه أبلغ شرطة مدينة كليفه بعد ثلاثة أسابيع من الاعتقال، أنهم اعتقلوا الرجل الخطأ. وأيضا صورة اللاجئ السوري غير متطابقة مع الرجل المطلوب، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

    بعد تأكيدات الادعاء الألماني بأن اللاجئ السوري ليس المطلوب، رفضت الشرطة الإفراج عنه ورغم ذلك ظل في السجن، وفقا لـ " دانييل نيرنز" محامي اللاجئ السوري.

    وفي هذا الصدد، أكدت الناطقة باسم حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين، بريفان أيمز، عدم وجود أي مؤشر على الالتباس في الهوية، ورغم ذلك بقي أحمد مسجونا.

    كيف توفي اللاجئ السوري؟

    وفقا للرواية الرسمية أشعل "أحمد" النار في كومة من الأغطية في 17 سبتمبر/أيلول 2018، مما تسبب بحرق 40 في المئة من جلده وتوفي على أثر ذلك في المشفى بعد الحادثة بأسبوعين.

    تشكيك في رواية الشرطة

    شكك خبيرا في الحرائق رواية الشرطة والنيابة الألمانية لواقعة وفاة الشاب في زنزانته. وقال كوربينيان باسيداج إن رواية الشرطة عن الحادثة "غير ممكنة الحدوث".

    وأكدت معلومات من بعض السجناء أنهم سمعوا اللاجئ يستغيث طالبا النجدة. مما أثار علامات استفهام حول تأخر موظفي السجن في إنقاذه.

    وشدد الخبير القانوني في حزب الخضر، شتيفان إنغستفيلد، على أن ما جرى فضيحة للشرطة والقضاء.

    في النهاية أغلقت التحقيقات في حادث الوفاة وأرجعت النيابة العامة سبب إغلاق التحقيقات إلى "عدم إثبات ارتكاب الموظفين المسؤولين في السجن، أي جرم يعاقب عليه القانون"، مما زاد من التشكيك في الرواية الرسمية وفقا "دويتشه فيله".

    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (76)

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    الكلمات الدلالية:
    مقتل لاجئيين, الشرطة الألمانية
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