قائد القوة الجوية: طيران الجيش الإيراني في ذروة الجهوزية القتالية

أعلن قائد القوة الجوية الإيرانية، العميد يوسف قرباني، اليوم الاثنين، أن طيران الجيش الإيراني جاهز للتواجد في أقصر فترة زمنية ممكنة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ، لو حدثت أية مشكلة في أية نقطة من إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات العميد قرباني الذي قال: "طيران الجيش بلغ نقطة من الاكتفاء الذاتي في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وحتى في إعداد الطيارين الشباب والملتزمين وإنتاج قطع غيار المروحيّات"،

ولفت قرباني إلى أن "كوادر طيران الجيش الإيراني هم الآن في ذروة الجهوزية القتالية، ويدخلون الساحة بكل قوّة في أيّة ظروف كانت".

وأشار قرباني إلى "انضمام 4 مروحيّات خضعت لعمليّات صيانة أساسيّة لطيران الجيش"، مبينا أنه "بدعم من شركة "بنها" الإيرانية تمّ إجراء عمليّات صيانة أساسية لـ10 مروحيات معطّلة انضمت 4 منها لأسطول طيران الجيش الإيراني".