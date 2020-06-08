"سنبقى إلى جانبكم حتى النهاية"... قائد فيلق القدس يرسل برقية عاجلة

أكد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، مواصلة الوقوف إلى جانب القوى المجاهدة واتخاذ الخطى دوما في مسار تعزيز محور المقاومة.

ففي برقية تعزية برحيل الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني رمضان عبد الله شلح، قال العميد قاآني إن ذلك الفقيد العزيز وقف بشجاعة ووعي بوجه كل الانحرافات التي خلقها العدو وكان نبراسا للمجاهدين الحقيقيين على طريق النضال"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وثمن الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد رمضان عبد الله في ساحة الجهاد والنضال ضد الكيان الصهيوني، داعيا رفاقه في السلاح وقوى المقاومة العزيزة في "الجهاد الإسلامي" لمواصلة دربه حتى الوصول إلى الهدف النهائي وهو تحرير فلسطين والقدس الشريف.

وأكد قائد فيلق القدس في الختام قائلا، "نحن كذلك نطمئن بأننا كالقائد الشهيد قاسم سليماني سنبقى إلى جانبكم وجميع القوى المجاهدة ونتخذ الخطى دوما في مسار تعزيز محور المقاومة".

وتوفي الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رمضان عبد الله شلح، مساء السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وتولى رمضان عبد الله شلح (62 عاما) منصب أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" منذ عام 1995، وكان أحد مؤسسي الحركة الفلسطينية، ومن أبرز السياسيين الفلسطينيين.