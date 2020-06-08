صفقة جديدة بين إيران والولايات المتحدة نهايتها "إيجابية"

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن عودة ​العالم​ الإيراني مجيد طاهري إلى بلاده بعدما أفرجت عنه ​الولايات المتحدة​ الأسبوع الماضي في إطار عملية تبادل سجناء.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن العالم الإيراني وصل من واشنطن ونظم له استقبال رسمي بوجود نائب ​وزير الخارجية​ الإيراني، ​حسين جابري أنصاري​، في مطار الإمام الخميني الدولي.

وأطلق سراح طاهري بعد اعتقاله 16 شهرا في الولايات المتحدة، فيما أفرجت ​طهران​ عن العسكري السابق في ​البحرية الأمريكية​ مايكل وايت.

ولفت أنصاري إلى أنه "آمل أن يتم في مستقبل قريب إطلاق سراح" إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مؤكدا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها ل​تحقيق​ ذلك.

من جهته عرف طاهري عن نفسه بأنه "طبيب إيراني متهم بالالتفاف على ​العقوبات الأمريكية​" شاكرا وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​، مضيفا: "أشكر ​حكومة​ ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية، ومسؤولين أعزاء بينهم ظريف الذي عمل جاهدا، ومسؤولين آخرين نشطوا لأشهر لضمان إطلاق سراحي".