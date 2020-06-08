صفقة جديدة بين إيران والولايات المتحدة نهايتها "إيجابية"

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن العالم الإيراني وصل من واشنطن ونظم له استقبال رسمي بوجود نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، في مطار الإمام الخميني الدولي.
وأطلق سراح طاهري بعد اعتقاله 16 شهرا في الولايات المتحدة، فيما أفرجت طهران عن العسكري السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت.
ولفت أنصاري إلى أنه "آمل أن يتم في مستقبل قريب إطلاق سراح" إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مؤكدا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك.
من جهته عرف طاهري عن نفسه بأنه "طبيب إيراني متهم بالالتفاف على العقوبات الأمريكية" شاكرا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مضيفا: "أشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومسؤولين أعزاء بينهم ظريف الذي عمل جاهدا، ومسؤولين آخرين نشطوا لأشهر لضمان إطلاق سراحي".
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