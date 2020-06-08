استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين في كندا... فيديو

موسكو - سبوتنيك. كتبت الصحيفة المحلية "مونتريال غازيتي": "كان معظم المتظاهرين يرتدون أقنعة وضمادات تغطي وجوههم. وقام المتظاهرون بحمل قوارير جيب معقمة وتقاسموها مع بعضهم البعض".

وأفيد في وقت سابق، أن الآلاف من المتظاهرين خرجوا يوم أمس الأحد، إلى شوارع المدن في مقاطعة كيبيك الكندية كجزء من احتجاج ضد العنصرية وعنف الشرطة. حيث نزل حشد كبير من الناس إلى الشوارع المركزية في مونتريال. كما تظاهر الآلاف من الناس في مدن أخرى بالمقاطعة.

#montreal police blocked off an entirely peaceful protest and started pepper spraying the front lines then started shooting tear gas at us. no justice. no peace. #BlackLivesMatter #MontrealProtest #montreal #NoJusticeNoPeace pic.twitter.com/gol9qsUYMx — hey its mack (@returnofthemuck) June 8, 2020

وبحسب ما ورد تم تنظيم التظاهرة الاحتجاجية في مونتريال بسلام، لكن الشرطة أجبرت على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا عدم التفرق بعد الحدث. وأكدت شرطة المدينة استخدام "مهيجات كيميائية" بعد أن بدأ الناس في إلقاء أشياء مختلفة على مسؤولي إنفاذ القانون.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

Montreal Police chasing down what appears to be protesters down Notre-Dame street in the Old Port. #manifencours #montrealprotests pic.twitter.com/ddE6cTES75 — Brittany Henriques (@BritHenriques) June 7, 2020

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.