رئيس الوزراء الإثيوبي: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن قرار تعبئة وملء سد النهضة لا رجعة فيه.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، نقلت فعالياتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وقال أحمد في كلمته التي نقلتها أيضا إذاعة "فانا" الإثيوبية: "لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين جراء سد النهضة، وتطوير سد النهضة هو من أجل نمو إثيوبيا بالمقام الأول".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا "كما أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة يه، وفكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة".

واستمر أحمد بقوله "التأخيرات المتتالية لبناء سد النهضة جلبت لنا فوائد كثيرة، فنحن اليوم في وضع أفضل، كما أن دول حوض النيل مستعدة لتقاسم حصة مياه النيل معنا".

وأشار آبي أحمد إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين هايليماريام، خاض صراعا وتحديا دبلوماسيا صعبا منذ بدء بناء سد النهضة.

واستدرك بقوله "يشعر الإثيوبيون الذين يعملون بالتزامن مع المفاوضات بالامتنان لأن بناء السد على قدم وساق، وسيمكنه دعم البلاد بنحو 4.9 مليار متر مكعب من المياه في هذا الشتاء".

وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.

ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.