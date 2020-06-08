وزيرة الدفاع الألمانية: أمريكا لم تؤكد سحب قوات من بلادنا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الاثنين، إن برلين لم تتلق بعد تأكيدا من واشنطن بخصوص تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم سحب ألوف من أفراد قواتها من ألمانيا.

ونقلت "رويترز" عن كارينباور، إنها لن تتكهن بشأن التقارير دون تأكيد، مضيفة "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه. الحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا، هذه هي الأسس التي نعمل عليها معا".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.

ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن مسؤول أمريكي كبير لم تكشف عن هويته، قوله: "العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا حاليا حوالي 34 ألف و500 جندي أمريكي".

وتابع المسؤول الأمريكي "جزء من الجنود الأمريكيين المغادرين ستتم إعادة توجيههم إلى بولندا ودول حليفة لواشنطن، فيما يعود المتبقون إلى الولايات المتحدة".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن القرار الأمريكي المرتقب، ياتي بعد يوم واحد من تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي انتقدت «أسلوب ترامب المثير للجدل» في إدارة أزمة الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد.