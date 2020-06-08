الصين تطالب الولايات المتحدة بتقديم أدلة حول محاولات بكين عرقلة إنتاج لقاح ضد كورونا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الاثنين، أن الصين تطالب المسؤولين الأمريكيين بتقديم الأدلة التي يزعمون أنهم يمتلكونها حول محاول الصين عرقلة أو تخريب تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الدول الغربية.

بكين - سبوتنيك. وقالت تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي: "بما أن هذا السيناتور يدعي أن الولايات المتحدة لديها أدلة على محاولات الصين لتقويض البحث وتطوير لقاح ضد (كوفيد-19) في الدول الغربية فإننا نطلب منه تقديم هذه الأدلة، ليس هناك داعي للخجل".

وأكدت المتحدثة، أن تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد هو ليس معركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بل هي معركة بين البشرية والفيروس، وبغض النظر عن أي دولة ستكون الأولى في إنهاء البحث وتطوير اللقاح وبدء استخدامه، سيكون هذا مساهمة كبيرة في نضال البشرية ضد الوباء.

وكان السيناتور الجمهوري ريك سكوت، قد صرح في مقابلة مع قناة "بي بي سي" أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدلة على محاولات الصين عرقلة الدول الغربية إنشاء لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.