اليابان تصمم قمرا صناعيا لتدمير النفايات الفضائية

أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، بدأت بتصميم قمر صناعي مهمته التخلص من الحطام وتدمير النفايات الفضائية.

وذكرت قناة "إن إتش كي" التلفزيونية اليابانية أن وكالة الفضاء اليابانية تنوي إشراك شركة (SKY Perfect JSAT Corporation) وكذلك (RIKEN)، أحد أشهر معاهد اليابان في البحوث الفيزيائية، في هذا المشروع.

وأضافت أن القمر الصناعي سيتم تجهيزه بمولد أشعة ليزر لتوجيه الأشعة إلى قطع الحطام الفضائي (الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية غير العاملة، ومراحل الصواريخ المستهلكة وغيرها) أولا ثم يلقيه في الغلاف الجوي للأرض.

ولم تعلن الوكالة أي تفاصيل عن القمر الصناعي، بيد أن العلماء يتوقعون أن يخضع بعد ثلاث سنوات إلى أول اختبار في الفضاء.