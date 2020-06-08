محلل إيراني: تبادل السجناء بين طهران وواشنطن لا يأتي في إطار صفقات

قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، جميل الظاهري، إن التصريحات الإيرانية حول استعداد طهران مواصلة تبادل السجناء مع واشنطن، يأتي من منطلق إنساني، من أجل إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في السجون الأمريكية.

وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "لا يمكن القول بناء على عملية تبادل السجناء التي تمت بين طهران وواشنطن أن هناك صفقة بين الطرفين".

واستبعد أن تعيد واشنطن النظر في العقوبات المفروضة ضد إيران، مشيرا إلى أنه "إذا كانت واشنطن تريد العودة لطاولة المفاوضات فعليها أن تلغي هذه العقوبات التي تفرضها على الكثير من الدول ظلما، وإذا أرادت أن تسير في مفاوضاتها عليها أن ترفع الحظر وتعود من منفذ الاتفاق النووي (خمسة زائد واحد) وأن تلتزم بالقرارات الأممية".

وحول الموقف الإيراني من تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إبرام صفقة مع إيران، قال الظاهري: "ترامب سبق أن خرج من اتفاقات دولية ولم يعد أحد يعول على أقواله".

ولفت إلى أن طهران "ترى أن الأمور تطورت في الداخل الأمريكي ولم يعد هناك أدنى أمل في إعادة انتخاب ترامب لذلك يقوم بين الحين والآخر بإطلاق هذه التصريحات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به".