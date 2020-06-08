الهند تخفف إجراءات الإغلاق رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا

بدأت الهند تخفيف إجراءات الإغلاق التي كانت قد فرضتها لوقف انتشار فيروس كورونا، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند ربع مليون شخص.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الأرقام تجاوزت في ولاية ماهاراشترا وحدها الأرقام التي تم تسجيلها في الصين حيث بدأ الوباء.

وأضافت أنه على الرغم من أن مناطق التجمعات في بعض المدن ستبقى مغلقة، إلا أن مراكز التسوق وأماكن العبادة والمكاتب والمطاعم في أماكن أخرى سيتم إعادة فتحها اعتبارا من اليوم.

وتم تعميم الإرشادات الصحية على معظم المناطق، لكن هناك مخاوف من أن ينتشر المرض دون رادع.

وتم تسجيل أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة بالفيروس في الهند.