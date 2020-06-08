مشروع قانون بشأن إصلاح الشرطة الأمريكية عقب موجة الاحتجاجات

قدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مشروع قانون بشأن إصلاح الشرطة الأمريكية على نطاق واسع على خلفية الاحتجاجات بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد على أيدي الشرطة.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت رئيسة المجلس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "إن وحشية الشرطة هي انعكاس حزين لنظام الظلم العنصري الأمريكي الذي طال أمده. لا يمكن تحقيق العدالة إلا من خلال العمل الكامل والشامل، وهذا ما سنفعله اليوم".

وأوضحت أن مشروع القانون ينص على "التحول من خلال التغييرات الهيكلية"، الأمر الذي سيزيد من المساءلة عن الانتهاكات والسيطرة على الشرطة.

Across the country, Americans are calling for action to end police brutality and racial injustice. Today, @HouseDemocrats & @SenateDems are unveiling the #JusticeInPolicing Act. https://t.co/wG7CGJvPoh — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 8, 2020

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.