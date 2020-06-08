صورة أثارت ضجة... ما حقيقة بائع الطوب للمتظاهرين في أمريكا

أثارت صورة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وحظيت بانتشار واسع عبر الشبكة العنكبوتية، على خلفية الاحتجاجات القائمة في الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد.

ويظهر في الصورة المتداولة، رجل مقنع وهو يجلس خلف منضدة وسط شارع في أمريكا، ورفع علامة "طوب"، في إشارة إلي بيعه له للمارين من حوله.

لكن تبيّن أن الصورة التقطت منذ عام 2016، على يد المصور أيرا برغر، في يوم الانتخابات الأمريكية، وأن من يظهر بها هو فنان استعراضي يدعى جيمس مكغان، بحسب ما كشف عنه موقع "Alamy".

كما ما يؤكد أن الصورة قديمة هو تلك التغريدة على موقع "تويتر" التي تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وهو موعد الانتخابات.

There's a guy selling bricks in Union Square. Wearing a balaclava. #ElectionDay pic.twitter.com/gC3wxuxZdJ — Marius Watz (@mariuswatz) November 8, 2016

ونالت الصورة المزعم التقطاها خلال الاحتجاجات القائمة في الولايات المتحدة آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.