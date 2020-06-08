"أدت مهمتها بنجاح"... إيران تتحدث عن استراتيجية فاعلة في الخليج

تحدث الأدمیرال علي شمخاني أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني، عن نجاح استراتيجية بلاده فيما يخص ناقلات النفط.

وكتب شمخاني على تويتر: "ناقلات النفط الإیرانیة تعود إلی البلاد بعد أن أنهت مهمتها بنجاح. وهذا یعني أن استراتیجیة المقاومة الفاعلة کانت فعالة".

وأضاف: "الحمقی الذین سعوا إلی حصارنا فهم محاصرون الآن فی حصار القدرة الإیرانیة. استجداءات ترامب وهوك للمحادثات مع إیران هو دلیل علی هذا القول"، بحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا" الإيرانية.

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

فيما أفادت وسائل إعلام دولية، باتخاذ فنزويلا قرارا تاريخيا بشأن أسعار المحروقات في البلاد وذلك بعد وصول شحنات وناقلات نفط إيرانية تحمل وقودا ومشتقات نفطية للحكومة الفنزويلية، وقرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع أسعار الوقود بدءا من شهر حزيران/ يونيو حيث كانت أسعار المشتقات النفطية في البلاد شبه مجانية في وقت سابق.

وجه قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة شكر إلى طاقم ناقلات النفط الإيرانية التي نقلت الوقود إلى فنزويلا.

وقال خامنئي، في الرسالة لطاقم الناقلات الإيرانية: لقد أنجزتم عملا كبيرا في هذه الحركة الجهادية ورفعتم رأس إيران الاسلامية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.