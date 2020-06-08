إيران توجه دعوة دولية بشأن قاسم سليماني

قدمت بلدية طهران دعوة دولية لتصميم تمثال للشهيد الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل في العراق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "قدمت بلدية طهران دعوة دولية عامة لتصميم تمثال للفريق الشهيد قاسم سليماني".

وأشارت الوكالة إلى أنه "جاء في الدعوة أن المشاركين يمكنهم ارسال مقترحاتهم لتصميم تمثال الشهيد سليماني خلال الفترة من 4 يونيو/ حزيران إلى 5 يوليو/ تموز 2020 إلى أمانة بلدية طهران على العنوان الالكتروني farakhnart@gmail.com".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.