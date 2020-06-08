إيران تعلن استعداداها لإتمام صفقة مع أمريكا

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده على استعداد تام لإتمام صفقة لتبادل السجناء مع أمريكا.

وأوضح ربيعي في، تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "إيران على استعداد تام لتبادل السجناء مع أمريكا وأن أي تقاعس في هذا المجال يقع على عاتق أمريكا".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن عودة ​العالم​ الإيراني مجيد طاهري إلى بلاده بعدما أفرجت عنه ​الولايات المتحدة​ الأسبوع الماضي في إطار عملية تبادل سجناء.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن العالم الإيراني وصل من واشنطن ونظم له استقبال رسمي بوجود نائب ​وزير الخارجية​ الإيراني، ​حسين جابري أنصاري​، في مطار الإمام الخميني الدولي.

وأطلق سراح طاهري بعد اعتقاله 16 شهرا في الولايات المتحدة، فيما أفرجت ​طهران​ عن العسكري السابق في ​البحرية الأمريكية​ مايكل وايت.

وأضاف أنصاري "آمل أن يتم في مستقبل قريب إطلاق سراح إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج"، مؤكدا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها ل​تحقيق​ ذلك.

وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، صباح الجمعة الماضية، في تغريدة على "تويتر" على إطلاق سراح السجين الأمريكي مايكل وايت، ودعاها إلى "الصفقة الكبرى" وعدم انتظار الانتخابات الأمريكية، متوقعا فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأتي الأنباء التي تتعلق بالإفراج عن وايت وإعادته إلى بلاده عبر طائرة تابعة للحكومة السويسرية، الراعية للمصالح الأمريكية في إيران، بعدما نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس سابقا، إجراء تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن.

وأعلن وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في مايو/ أيار الماضي أنه على الرغم من تقديمه مقترحًا بتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، فإن الجانب الأمريكي لم يرد على اقتراحه.