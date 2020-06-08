وكالة: ترامب ينوي توقيع مشروع قانون يستهدف مسؤولين عن اضطهاد الإيغور في الصين

قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على تشريع يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين "متورطين في اضطهاد الإيغور المسلمين" حسب رويترز.

وقالت الوكالة إن المصدر لم يكشف عن إطار زمني لتوقيع التشريع.

ويدعو مشروع القانون، الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الشهر الماضي بتأييد من الجمهوريين والديمقراطيين، إلى تطبيق عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد الإيغور وجماعات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانغ الصيني حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى احتجاز أكثر من مليون مسلم في معسكرات بالمنطقة.

وقالت "رويترز" إن السفارة الصينية في واشنطن لم ترد بعد على طلب للتعليق.