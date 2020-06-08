إيران تعلق على الانتخابات الأمريكية المقبلة

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده لا علاقة لها بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأوضح ربيعي، في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "لا علاقة لنا بقضايا الانتخابات الأمريكية وهي قضايا داخلية تخص أمريكا".

وأضاف: "ولا نعول على من سيفوز بل أن مصالحنا هي الأساس وإن كانت أمريكا تعتزم التفاوض فلتأت إلى طاولة المحادثات بحضور الدول الأخرى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكر الجمعة الماضية في تغريدة له، إيران بعد عودة أمريكي كان محتجزا في إيران، وتم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل مع واشنطن، وكتب: "شكرا لإيران.. لا تنتظروا لما بعد الانتخابات الأمريكية للتوصل إلى صفقة كبرى سأفوز. ستتوصلون إلى اتفاق أفضل الآن!".